Durante il volo di ritorno da Algeri, dove aveva incontrato il presidente locale, la premier è stata informata delle dimissioni della ministra. La decisione di Santanchè di lasciare il suo incarico è arrivata in un momento in cui il governo si prepara a ripartire con una nuova linea, con la regola che chi commette errori deve assumersi le proprie responsabilità.

Ora la ripartenza è ufficiale. Giorgia Meloni viene informata delle dimissioni della Santanchè mentre è ancora sul volo di ritorno da Algeri dopo il bilaterale col presidente Tebboune. La premier aveva tentato in tutti i modi di incassare le dimissioni di Delmastro, Bartoletti e Santanché il giorno prima della partenza, ma se i primi due hanno resistito giusto il tempo di un pomeriggio la «pitonessa» aveva tentato di resistere. Meloni le aveva provate tutte, si era rivolta anche a La Russa perché facesse da intermediario alla luce dell'antica amicizia con Santanchè. Aveva fatto recapitare al ministero in via di Villa Ada un messaggio che lasciava poco spazio alle interpretazioni: «O lascia lei o sarò costretta a chiederle pubblicamente di lasciare». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meloni ottiene il passo indietro di Santanchè. Ora la regola è: "Chi sbaglia paga"

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