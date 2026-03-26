Meloni in Algeria traduttore italiano in difficoltà chiede al collega | Aiutami – Il video

Durante le dichiarazioni ufficiali ad Algeri tra il presidente del consiglio e il presidente della repubblica algerina, si è verificato un imprevisto tecnico. Un traduttore italiano presente sul luogo ha chiesto assistenza a un collega per problemi di comprensione. L'evento è stato ripreso da una telecamera e diffuso sui canali di informazione.

(Agenzia Vista) Algeri, 26 marzo 2026 n imprevisto tecnico ha segnato l'inizio delle dichiarazioni congiunte ad Algeri tra la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune. L'interprete italiano incaricato della traduzione simultanea ha mostrato incertezze sin dalle prime battute dell'incontro. Il traduttore, in evidente difficoltà, è stato udito richiedere l'assistenza di un collega. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Daniela Santanché si è dimessa, la lettera a Meloni: «Ho sempre pagato i miei conti». Solidarietà da La Russa: «Gesto non dovuto» – La diretta Daniela Santanché decisa a resistere alla richiesta di dimissioni avanzata da Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Meloni in Algeria, problemi per il traduttore italiano durante conferenza stampa con presidente TebbouneHome > Esteri > Meloni in Algeria, problemi per il traduttore italiano durante conferenza stampa con presidente Tebboune (LaPresse) Durante la... Meloni in visita in Algeria, incontro con Tebboune – Il video(Agenzia Vista) Algeri, 25 marzo 2026 Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata ad Algeri. Problemi per il traduttore italiano durante la conferenza stampa di Meloni e Tebboune in Algeria,... Altri aggiornamenti su Meloni in Algeria traduttore italiano... Temi più discussi: Meloni in Algeria, il traduttore italiano va in difficoltà: Aiutami; Giustizia, dal Csm al sorteggio dei membri laici: la videoscheda sulla riforma delle carriere; Referendum, Salis (Avs): Uno statista che si rispetti si dovrebbe dimettere; Renzi: Ho rimosso un melanoma alla pelle, ora tutto bene. Mi raccomando controllatevi sempre. Meloni in Algeria, traduttore italiano in difficoltà chiede al collega: Aiutami(Agenzia Vista) Algeri, 26 marzo 2026 n imprevisto tecnico ha segnato l'inizio delle dichiarazioni congiunte ad Algeri tra la Presidente del Consiglio, ... affaritaliani.it Meloni in Algeria, problemi per il traduttore italiano durante conferenza stampa con presidente TebbouneMeloni in Algeria, problemi per il traduttore italiano durante conferenza stampa con presidente Tebboune ... msn.com Non c’è pace tra gli ulivi di Meloni e Nordio: il Parlamento europeo ha approvato la nuova direttiva anticorruzione che obbliga gli Stati membri a considerare reato, e dunque punire, l’abuso di ufficio. Erano stati proprio loro ad abolirlo, aprendo un varco pericol - facebook.com facebook #tagada Il giudizio di Daniela Preziosi sulle dimissioni di Daniela Santanchè invocate dalla premier Giorgia Meloni x.com