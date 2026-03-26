Meloni in Algeria problemi per il traduttore italiano durante conferenza stampa con presidente Tebboune

Durante una conferenza stampa tra la premier italiana e il presidente algerino, l’interprete italiano ha mostrato difficoltà nel tradurre alcune parti del discorso. La visita della leader italiana in Algeria prevede incontri ufficiali e scambi di delegazioni. La difficoltà dell’interprete si è verificata durante la sessione congiunta con i due rappresentanti, senza ulteriori dettagli sulle cause.

Home > Esteri > (LaPresse) Durante la conferenza stampa congiunta tra la premier italiana Giorgia Meloni, in visita ad Algeri, e presidente algerino Abdelmadjid Tebboune, l’interprete italiano è apparso in evidente difficoltà. Ripete qualche parola più volte, tentenna e chiede aiuto a un collega, che poi prosegue nella traduzione al suo posto. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Meloni in Algeria, problemi per il traduttore italiano durante conferenza stampa con presidente Tebboune Articoli correlati Italia-Algeria, Meloni arriva ad Algeri per l'incontro con il presidente TebbouneLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata ad Algeri, dove andrà in scena i colloqui bilaterali tra Italia e Algeria. Meloni in visita in Algeria, incontro con Tebboune – Il video(Agenzia Vista) Algeri, 25 marzo 2026 Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata ad Algeri. Una raccolta di contenuti su Meloni in Algeria problemi per il... Temi più discussi: Meloni gioca d’anticipo, viaggio in Algeria per assicurarsi più gas; Visita nella Repubblica Democratica Popolare di Algeria; La visita di Meloni in Algeria e la sfida sul gas per l'Italia; Meloni in Algeria a tutto gas (ma a caro prezzo): la corsa contro la Spagna per tenere accesa l'Italia. Problemi per il traduttore italiano durante la conferenza stampa di Meloni e Tebboune in Algeria, sussurra: «Aiutami...»(LaPresse) Durante la conferenza stampa congiunta tra la premier italiana Giorgia Meloni, in visita ad Algeri, e presidente algerino Abdelmadjid Tebboune, l'interprete italiano è apparso in evidente d ... msn.com Meloni in Algeria a tutto gas (ma a caro prezzo): la corsa contro la Spagna per tenere accesa l'ItaliaMentre il Qatar limita le esportazioni, il governo accelera con l’Algeria per assicurarsi forniture extra. Tuttavia, il Paese nordafricano avrebbe chiesto che i volumi aggiuntivi siano acquistati sul ... today.it La missione del Presidente Giorgia Meloni ha confermato e rafforzato un’amicizia già solida con un partner strategico del Mediterraneo. Una collaborazione fondata su priorità condivise: contrasto all’immigrazione irregolare e sicurezza energetica. In un conte x.com La missione del Presidente Giorgia Meloni ha confermato e rafforzato un’amicizia già solida con un partner strategico del Mediterraneo. Una collaborazione fondata su priorità condivise: contrasto all’immigrazione irregolare e sicurezza energetica. In un conte - facebook.com facebook