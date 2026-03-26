Meloni grilli che saltano e fiducia da sanare

In un clima politico segnato da tensioni e scontri, la fiducia tra le parti si rivela fragile e difficile da mantenere. Di recente, un'iniziativa referendaria ha messo in crisi alcuni rapporti che sembravano consolidati, lasciando emergere divergenze e incomprensioni. La situazione evidenzia come le relazioni politiche possano essere influenzate da eventi imprevisti e da scelte che mettono alla prova la stabilità del quadro attuale.

Difficile da guadagnare, facile da perdere.La fiducia è sacra. La slavina referendaria ha lasciato scoperta l’erba secca di rapporti cheGiorgia Meloni cercava di innaffiare fingendo non fosse gramigna. Finendo per infestare anche il rapporto con il suo corpo elettorale. Il risultato? Una fiducia nei suoi del tutto patinata. E quella del corpo elettorale nel premier, ormai (forse) bruciata. Meloni non è mai stata così simile ai suoi elettori come lo è in questi giorni. Elettori che in quel settembre del 2022, hanno dato il proprio voto in nome di un cambiamento ad unadonna con la schiena drittadove aveva promesso che lo sarebbe sempre stata senza compromessi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Meloni, grilli che saltano e fiducia da sanare Articoli correlati Bastoni, attacco da Vaciago: «Cosa ci rimane? Non le scuse. Che non si possa sanare questo scempio è demenziale»di Redazione Inter News 24Bastoni ha ricevuto un attacco diretto da Guido Vaciago nel suo editoriale sull’edizione odierna di Tuttosport Non si... Meloni a Unione Africana: "Invito a vostra assemblea mostra fiducia che non deluderemo" – Il video(Agenzia Vista) Addis Adeba, 14 febbraio 2026 "L’invito a partecipare all’Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione Africana, il consesso...