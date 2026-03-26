Dopo le dimissioni del ministro del Turismo, il presidente del Consiglio ha assunto temporaneamente la guida del ministero. Ha ringraziato la precedente titolare per il lavoro svolto e ha nominato un nuovo sottosegretario. La situazione politica all’interno del dicastero si è risolta con questa nomina, chiudendo il capitolo delle incertezze che si era aperto nei giorni scorsi.

Il terremoto politico che ha scosso le fondamenta del dicastero di Via de’ Crociferi si è concluso con l’atto formale più atteso. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha apposto la sua firma sul decreto che sancisce ufficialmente l’uscita di scena di Daniela Garnero Santanchè. Con una mossa che punta a congelare le tensioni interne alla maggioranza e a garantire la continuità amministrativa in un settore vitale per il PIL nazionale, le dimissioni sono state accettate su proposta della Presidenza del Consiglio. La nota ufficiale del Quirinale parla chiaro: la guida del Ministero non passerà immediatamente a un nuovo titolare, ma si è deciso di affidare «l’interim del dicastero al Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Giorgia Meloni». 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Meloni assume interim ministero del Turismo: “Grazie a Santanchè, che ha lavorato con grande dedizione”

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