Melli torna sui torti arbitrali all’Inter | Dal caso Bastoni è cambiato tutto Stanno girando rigori fasulli e non danno quelli giusti

Un ex calciatore commenta i recenti episodi arbitrali durante la partita tra Inter e Juventus. Secondo quanto dichiarato, da quando si è verificato il caso Bastoni-Kalulu, ci sarebbero state decisioni che favoriscono la squadra avversaria, con rigori non assegnati e situazioni di dubbio che alterano il corso delle partite. L’ex calciatore ha affermato che le decisioni arbitrali sarebbero cambiate da quel momento.

Inter News 24 Melli parla a Radio Radio e torna sul tanto discusso match tra Inter e Juventus: «L’episodio Bastoni-Kalulu ha reso i nerazzurri antipatici». Il clima attorno all’Inter di Cristian Chivu si fa sempre più teso, non solo per i risultati sul campo ma anche per le recenti direzioni arbitrali. Intervenuto in diretta a Radio Radio, il giornalista Franco Melli ha analizzato con durezza il momento della capolista, individuando un preciso punto di rottura nella stagione nerazzurra. Secondo Melli, l’atteggiamento generale nei confronti del club sarebbe mutato radicalmente dopo un episodio specifico che avrebbe intaccato l’immagine della squadra, rendendola quasi “ostile” agli occhi dell’opinione pubblica e condizionando, di riflesso, anche le decisioni dei direttori di gara nelle ultime giornate. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Melli torna sui torti arbitrali all’Inter: «Dal caso Bastoni è cambiato tutto. Stanno girando rigori fasulli e non danno quelli giusti» Articoli correlati Leggi anche: Caso Bastoni-Kalulu, Elkann telefona a Gravina: forte disappunto per i numerosi e ripetuti errori arbitrali Leggi anche: Inter Juventus, La Penna torna ad arbitrare in Serie A dopo il caso Bastoni