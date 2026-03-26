Oggi, giovedì 26 marzo 2026, la giunta comunale del Municipio Medio Ponente si è riunita in via Sestri. L'incontro ha visto la partecipazione dei membri dell’amministrazione comunale, che hanno affrontato alcuni temi in discussione e preso decisioni ufficiali. La seduta si è svolta presso la sede municipale del quartiere.

La sindaca: "Territorio che ha dato tanto allo sviluppo di Genova, ora serve collaborazione con le aziende in chiave sociale" Si è riunita oggi, giovedì 26 marzo 2026, la giunta comunale nel Municipio Medio Ponente, in via Sestri. Si tratta di uno degli appuntamenti ‘itineranti’ che vanno avanti da diverso tempo, nel corso del quale sono stati affrontati diversi temi caldi de territorio di riferimento. "È il Municipio più popoloso della città e presenta grandi opportunità e criticità legate allo sviluppo industriale - ha dichiarato la sindaca Silvia Salis -. Sappiamo che la convivenza con le aziende non è facile e crediamo sia importante costruire con loro un rapporto affinché rinnovino e rafforzino il ruolo sul territorio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Medio Ponente, giunta Salis itinerante: i temi discussi e le decisioni

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