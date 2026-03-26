Mediateca Guglielmi Petizione Sgb | Chiude

È stata avviata una petizione per opporsi alla chiusura della Mediateca Guglielmi, secondo quanto annunciato dal Sindacato generale di base. La petizione mira a raccogliere firme per mantenere aperta la struttura culturale, che ha suscitato preoccupazioni tra gli utenti e i lavoratori coinvolti. La decisione di chiusura ha generato reazioni e richieste di intervento da parte di diverse parti interessate.

E’ stata lanciata una petizione contro quella che il Sindacato generale di base ha giudicato quale una chiusura de facto della Mediateca oggi ospitata a Palazzo Leoni, che la Regione starebbe valutando di traslocare al distretto della Fiera: "Uffici che non hanno gli spazi per poterla accogliere, rendendone così impossibile l’utilizzo", accusa l’Sgb. "La mediateca Guglielmi ha attualmente sede in via Marsala 31, al piano nobile di Palazzo Leoni, con sale decorate da affreschi che costituiscono un luogo di arricchimento culturale, dove, oltre a studiare e consultare i volumi, si tengono eventi e visite guidate anche in collaborazione con altri enti e associazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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