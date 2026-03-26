mctominay quando segna in campionato il napoli non perde mai

Da quando si è unito al Napoli, Scott McTominay ha segnato in campionato in tutte le occasioni in cui la squadra ha ottenuto una vittoria. Dopo circa diciotto mesi dal suo arrivo, il centrocampista britannico si è affermato come un elemento chiave del team, contribuendo a numerosi successi durante la stagione.

La statistica spiegata dalla Gazzetta: quattro vittorie (Sassuolo, Inter, Genoa e Cagliari) e due pareggi (Inter e Verona). Mg Genova 07022026 - campionato di calcio serie A Genoa-Napoli foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: esultanza gol Scott McTominay Scott McTominay è diventato un pilastro del Napoli, a poco più di un anno e mezzo dal suo arrivo in Italia e in maglia azzurra. L’ex Manchester United dovrà affrontare il Milan dopo la sosta delle Nazionali, il 6 aprile; e al club allenato da Max Allegri, non ha mai segnato. Le statistiche raccontano che quando lo scozzese segna, il Napoli non perde, almeno in campionato. Quando segna McTominay (in campionato), il Napoli non conosce sconfitte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Ci sono stati già due incontri con gli agenti di Scott #McTominay per discutere il rinnovo. C'è la volontà di proseguire insieme. - facebook.com facebook