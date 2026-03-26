McTominay decisivo | il Napoli non perde mai quando segna

Durante questa stagione, il Napoli non ha mai subito sconfitte quando ha segnato un gol, e Scott McTominay ha avuto un ruolo decisivo in alcune di queste partite. Il giocatore ha contribuito con il suo apporto alle performance della squadra, influenzando i risultati finali. Questo dato evidenzia l’importanza del suo contributo nelle operazioni offensive della squadra.

C’è un dato che racconta bene il peso di Scott McTominay dentro la stagione del Napoli. Quando lo scozzese segna, la squadra non perde. Un dettaglio che dice molto sull’impatto del centrocampista, diventato uno degli uomini più incisivi della rosa azzurra. A sottolinearlo è La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul valore specifico dei suoi gol e sul loro effetto diretto nei risultati. Il quotidiano scrive: “McTominay non ama pendere: nelle sue sette reti di questa stagione, resa opaca da una catena di infortuni che avrebbe spinto il più placido essere vivente a imprecare con stelle.” Al di là dei problemi fisici che ne hanno condizionato parte del percorso, i numeri confermano il suo peso. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - McTominay decisivo: il Napoli non perde mai quando segna Articoli correlati Orsolini è decisivo: quando segna, il Bologna vinceIl Bologna attraversa una fase di flessione evidente, in cui il contributo di Riccardo Orsolini rimane centrale per il rendimento della squadra. Leggi anche: Napoli-Parma 0-0 | Segna McTominay, ma Mazzocchi è in fuorigioco Tutto quello che riguarda McTominay decisivo Temi più discussi: Cagliari-Napoli 0-1, le pagelle: McTominay (7) decisivo, Palestra (5,5) sottotono, De Bruyne (6) a sprazzi; Pagelle Cagliari-Napoli, tutti i voti: De Bruyne inventa, McTominay decisivo; Serie A, le pagelle di Napoli-Cagliari: McTominay decisivo, sprazzi di De Bruyne, Højlund si nasconde; Cagliari-Napoli 0-1: decisivo McTominay, Conte agguanta il secondo posto. McTominay decisivo: il Napoli non perde mai quando segnaForzAzzurri.net - McTominay decisivo: il Napoli non perde mai quando segna C’è un dato che racconta bene il peso di Scott McTominay dentro la stagione del Napoli. Quando lo ... forzazzurri.net Fattore McTominay: una statistica racconta il peso dei suoi golCome riportato dalla La Gazzetta dello Sport, il centrocampista ha dimostrato una caratteristica precisa: essere spesso decisivo nei risultati. tuttonapoli.net Scott McTominay sempre più decisivo per il Napoli: sulle 46 reti totali della squadra, lo scozzese ha contribuito direttamente al 22%, con 10 partecipazioni attive tra 7 gol e 3 assist. Impatto devastante, giocatore fenomenale. • • #ForzaNapoliSem - facebook.com facebook Gol decisivo e Panini player of the match di #CagliariNapoli per McTominay x.com