McLaren il GP del Giappone 2026 può segnare la svolta a Suzuka

La scuderia McLaren si prepara per il Gran Premio del Giappone 2026 a Suzuka, con l’intento di migliorare i risultati ottenuti nelle ultime gare. La corsa si svolgerà sul circuito di Suzuka, noto per le sue curve tecniche e la sua lunghezza complessiva. La vettura del team sarà in pista per tentare di ottenere un risultato che possa cambiare il corso della stagione.

McLaren arriva al Gran Premio del Giappone 2026 con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle un weekend difficile e ritrovare continuità in uno degli appuntamenti più affascinanti e impegnativi della stagione. Suzuka, terza tappa del campionato, rappresenta da sempre un banco di prova importante per team e piloti, grazie a un tracciato tecnico, veloce e ricco di storia, capace di esaltare le qualità della monoposto ma anche di mettere in evidenza ogni limite. Per la scuderia di Woking, il fine settimana giapponese ha un valore speciale. Suzuka è infatti una pista profondamente legata alla tradizione McLaren, teatro di pagine memorabili della Formula 1 e di alcuni dei momenti più iconici vissuti dal team nel corso degli anni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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