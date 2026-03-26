McLaren il GP del Giappone 2026 può segnare la svolta a Suzuka

La scuderia arriva al Gran Premio del Giappone 2026 con l’intenzione di migliorare i risultati ottenuti in precedenza, dopo un fine settimana complicato. La gara si svolge sul circuito di Suzuka, uno dei più noti della stagione, conosciuto per le sue curve veloci e la sua difficoltà tecnica. La competizione rappresenta un momento importante per la squadra, che cerca di recuperare terreno in classifica.

McLaren arriva al Gran Premio del Giappone 2026 con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle un weekend difficile e ritrovare continuità in uno degli appuntamenti più affascinanti e impegnativi della stagione. Suzuka, terza tappa del campionato, rappresenta da sempre un banco di prova importante per team e piloti, grazie a un tracciato tecnico, veloce e ricco di storia, capace di esaltare le qualità della monoposto ma anche di mettere in evidenza ogni limite. Per la scuderia di Woking, il fine settimana giapponese ha un valore speciale. Suzuka è infatti una pista profondamente legata alla tradizione McLaren, teatro di pagine memorabili della Formula 1 e di alcuni dei momenti più iconici vissuti dal team nel corso degli anni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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