Maxi giro di merce contraffatta tra Napoli e Caserta | quattro misure cautelari sequestrati oltre 44mila prodotti

Oggi tra Napoli e Caserta sono state eseguite quattro misure cautelari relative a un’indagine su un traffico di merce contraffatta. Sono stati sequestrati oltre 44.000 prodotti, tra capi di abbigliamento e profumi. Le operazioni fanno parte di un’indagine in corso che riguarda l’importazione e la vendita di merce non autorizzata.

Indagine della Dda di Napoli su un presunto sistema di importazione e produzione di capi e profumi falsi nell’hinterland partenopeo. Ricavi stimati fino a 2 milioni di euro Quattro misure cautelari per un presunto giro di importazione e commercio di prodotti contraffatti -capi di abbigliamento e profumi - sono state eseguite oggi tra Napoli e Caserta. L’operazione è della guardia di finanza, su disposizione della Direzione distrettuale antimafia partenopea. Per gli indagati sono scattate misure differenti: custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari e obbligo di dimora. Sono ritenuti, a vario titolo, coinvolti in un’associazione per delinquere finalizzata all’importazione, alla produzione e alla commercializzazione di merce contraffatta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Maxi giro di merce contraffatta tra Napoli e Caserta: quattro misure cautelari, sequestrati oltre 44mila prodotti Articoli correlati Maxi sequestro di merce contraffatta tra Catania e Misterbianco: oltre 11mila articoli falsiI militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno sequestrato oltre 11. Traffico illecito di rifiuti: 12 misure cautelari tra Napoli, Salerno e CasertaE’ in corso dalle prime ore di oggi una vasta operazione dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli,... Altri aggiornamenti su Maxi giro di merce contraffatta tra... Discussioni sull' argomento Napoli, vittoria a Cagliari: azzurri secondi e a -6 dall’Inter; Maxi sequestro della Guardia di Finanza a Catania | oltre 11 mila articoli contraffatti; Napoli Futsal, vittoria in rimonta contro Mantova: 3-1 al PalaVesuvio, Bolo decisivo. Maxi sequestro di merce contraffatta a San Giorgio a Cremano: scoperti 25mila articoli falsiMaxi operazione contro la contraffazione nel Napoletano. I militari del Guardia di Finanza del Comando provinciale di Napoli hanno individuato uno showroom del falso a San Giorgio ... torresette.news NanoTV. . #Napoli- Gratteri dopo il referendum: nessuna querela ai giornali, "ripagato dalla vittoria del NO" Servizio di #RitaGiaquinto #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook Napoli, blitz della guardia di finanza contro “compro oro”: sequestro da 600mila euro x.com