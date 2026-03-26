Max Verstappen si mostra cauto in vista del Gran Premio del Giappone, terza gara del campionato di Formula 1 2026. Il pilota insiste sulla necessità di migliorare e sottolinea che la pausa di aprile potrà aiutare a lavorare su determinati aspetti. Non vengono fatte previsioni specifiche sulla gara, ma si concentra sull’obiettivo di crescere nelle prossime prove.

Max Verstappen prova a guardare con un minimo di fiducia in direzione del suo fine settimana del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Suzuka, dove l’olandese ha una striscia aperta di vittorie consecutive che parla di 4 successi, la Red Bull proverà a tornare in carreggiata, dopo un avvio di campionato ampiamente insufficiente. Il gap tecnico nei confronti di Mercedes e Ferrari al momento è notevole e recuperare terreno in fretta non sarà semplice. La RB22, infatti, appare lontana parente della RB21 e delle sue edizioni precedenti. Il pilota quattro volte campione del mondo prova a guardare al weekend nipponico con rinnovata fiducia, anche se il realismo non manca. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Max Verstappen cauto verso il GP del Giappone: “Dobbiamo crescere molto. La pausa di aprile ci darà una mano”

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