Un articolo analizza i pro e i contro del pantalone Max Mara ‘mxmosso’. La recensione include una nota di trasparenza riguardante la presenza di link di affiliazione, con la possibilità di ricevere una commissione per gli acquisti effettuati tramite tali collegamenti, senza che ciò comporti costi aggiuntivi per chi legge.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il tocco del Piquet: tra comfort strutturato e eleganza Max Mara. L’analisi tecnica del tessuto descritto come ‘jersey di cotone piquet gessato’ richiede una distinzione fondamentale tra la natura elastica del jersey e la struttura rigida tipica del piquet. Il termine “piquet” indica solitamente un tessuto a trama incrociata che offre resistenza, mentre il trattamento “gessato” suggerisce una finitura superficiale che conferisce rigidità alla stoffa per mantenere la piega stirata centrale visibile nel capo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Max Mara Pantalone ‘mxmosso’: Pro e Contro

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