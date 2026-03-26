Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia al Senato | Ho deciso autonomam

Un esponente di un partito politico ha annunciato le proprie dimissioni dalla posizione di capogruppo al Senato. La decisione è stata presa in modo autonomo e comunicata pubblicamente. La persona ha ricoperto il ruolo di presidente dei senatori di quel partito prima di lasciare l’incarico. La notizia è stata riportata da un’agenzia di stampa.

AGI - Maurizio Gasparri si dimette da presidente dei senatori di Forza Italia al Senato. “Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico da capogruppo di Forza Italia al Senato. Chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere e non solo sull’incarico che svolge, sa come gestire tempi e modalità in momenti complessi. Avanti con coerenza e guardando al futuro”, ha dichiarato lo stesso senatore azzurro Gasparri, "ho deciso in modo autonomo" . Questo pomeriggio, alle 16.30, è stata convocata una riunione del gruppo di Forza Italia al Senato per formalizzare le dimissioni di Maurizio Gasparri e la nomina come di Stefania Craxi come suo successore come presidente dei senatori azzurri a Palazzo Madama. 🔗 Leggi su Agi.it

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