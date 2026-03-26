Matteo Rubini in concerto per Il sabato dell' Accademia
Sabato 18 aprile 2026, nella Sala Mozart di Palazzo Carrati, sede storica dell’Accademia Filarmonica di Bologna, si terrà un concerto del pianista Matteo Rubini. La rassegna “Il Sabato all’Accademia” prosegue con questo evento, che avrà luogo nella storica sala da concerto, attiva dal 1666. L’appuntamento è inserito nel calendario della stagione musicale dell’istituzione.
Sabato 18 aprile 2026 prosegue la rassegna de “Il Sabato all’Accademia” dell'Accademia Filarmonica di Bologna con il concerto di Matteo Rubini al pianoforte nella storica Sala Mozart, sala da concerto di Palazzo Carrati, sede dell'Accademia Filarmonica dal 1666.Musiche di Mozart, Liszt e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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