Mattarella ha firmato | a Meloni l' interim del ministero del Turismo dopo le dimissioni di Santanchè

Il presidente della Repubblica ha firmato il decreto che assegna alla premier l'incarico provvisorio del ministero del Turismo, dopo le dimissioni della ministra precedente. La premier ha comunicato di voler mantenere le deleghe in carica fino a quando non sarà possibile nominare un sostituto. La decisione è stata presa in seguito alle recenti dimissioni e alle procedure di nomina in corso.

Una telefonata da Palazzo Chigi a metà pomeriggio, non certo inattesa. In linea con il Quirinale c’è Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio chiama il capo dello Stato, Sergio Mattarella, per comunicargli la sua decisione dopo le dimissioni (niente affatto volontarie) della ministra Daniela Santachè. È con parole come queste che la leader di Fratelli d’Italia ha ottenuto da Mattarella il via libera all’interim: terrà lei le deleghe del Turismo, finché dal terremoto politico che ha investito la maggioranza non verrà fuori il nome giusto. La busta con i decreti - uno per le dimissioni di Delmastro, l'altro per quelle di Santanchè e l’interim per Meloni - è stata portata al Colle (in motocicletta) dopo un paio d’ore e, alle 19. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Mattarella ha firmato: a Meloni l'interim del ministero del Turismo dopo le dimissioni di Santanchè Articoli correlati Ministero del turismo: interim a Giorgia Meloni dopo le dimissioni di Daniela SantanchèROMA – Giorgia Meloni assume la guida ad interim del Ministero del turismo, dopo le dimissioni di Daniela Santanchè. Leggi anche: A Giorgia Meloni l'interim del ministero del turismo dopo le dimissioni di Daniela Santanchè Tutto quello che riguarda Mattarella ha firmato a Meloni... Temi più discussi: Ministro Locatelli: Presidente Mattarella firma Piano d'azione triennale sulla disabilità; Dl Carburanti, Mattarella ha firmato il decreto; Mattarella firma il decreto legge carburanti; Il presidente Mattarella firma il piano d’azione triennale sulla disabilità. Mattarella ha firmato: interim del ministero del Turismo a Meloni. La premier: «Grazie Santanchè, ora continuiamo a lavorare»Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cui ... msn.com Mattarella ha firmato le dimissioni di Santanchè, il turismo va a Meloni ad interim. La premier: Ha lavorato con dedizioneROMA – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto con il quale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono accettate le dimissioni rassegnate dalla sena ... dire.it ULTIM'ORA - Una telefonata da Palazzo Chigi a metà pomeriggio, non certo inattesa. In linea con il Quirinale c’è Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio chiama il capo dello Stato, Sergio Mattarella, per comunicargli la sua decisione dopo le dimissioni ( facebook Mattarella ha firmato: il ministero del Turismo va ad interim a Giorgia Meloni dopo le dimissioni della Santanché - News x.com