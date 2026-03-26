Massimo Ranieri venerdì 27 marzo al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Venerdì 27 marzo, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, si terrà un concerto di Massimo Ranieri. Il cantautore, con più di 14 milioni di dischi venduti nel mondo, porterà sul palco il suo repertorio. L’evento si inserisce in un tour che ha già coinvolto diverse città italiane. L’artista ha una lunga carriera alle spalle, caratterizzata da numerosi successi musicali.

Massimo Ranieri, cantautore fra i più amati, capace di vendere oltre 14 milioni di dischi nel mondo, continua il suo meraviglioso viaggio live. Dopo più di 800 repliche dello spettacolo “Sogno e son desto”, l’istrionico artista prosegue il suo racconto tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti sia inediti che di vita privata in “ Tutti i sogni ancora in volo. E continuano a volare ”. L’appuntamento con Massimo Ranieri in Friuli Venezia Giulia è quindi per venerdì 27 marzo 2026, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, con inizio alle 21.00. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Udine e Teatro Nuovo Giovanni da Udine, sono in vendita sul circuito Ticketone. 🔗 Leggi su Udine20.it

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