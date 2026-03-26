Un ragazzo di 16 anni è stato aggredito da un gruppo di persone davanti a un locale etnico nel centro di Perugia. Dopo essere stato circondato, è stato picchiato ripetutamente. La vicenda risale a una sera in cui aveva deciso di uscire per divertirsi. Ora, la giustizia ha riconosciuto al giovane un risarcimento di 4.500 euro.

Un anno di carcere con sospensione della pena per uno degli aggressori, assolto il secondo. La vittima aveva riportato 40 giorni di lesioni tra contusioni, escoriazioni e un trauma distorsivo Era uscito per una serata di divertimento, ma si era ritrovato accerchiato e massacrato di botte da un gruppo di persone davanti a un locale etnico in via Bartolo, nel centro di Perugia. È quanto accaduto a un ragazzo di 16 anni che nella notte del 14 maggio 2017, quando un’apparente lite scatenata forse da una parola di troppo si era trasformata in un violento episodio di aggressione collettiva. Il giovane, preso a pugni e calci anche mentre si trovava a terra, aveva riportato lesioni giudicate guaribili in 40 giorni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Massacrato di botte dal branco a 16 anni: ora la giustizia gli riconosce 4.500 euro

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