BAT Italia ha pubblicato un memorandum che conferma il rafforzamento dell’impegno industriale nel Paese e il mantenimento di un rapporto stabile con il territorio. La società sottolinea la sua volontà di continuare investimenti e di sostenere la crescita locale attraverso iniziative e progetti specifici. L’annuncio è stato dato durante un evento a Roma, alla presenza di rappresentanti aziendali e istituzionali.

Roma, 26 mar. (Labitalia) - “BAT Italia è un'azienda che crede profondamente nello sviluppo strategico di questo Paese. Il Memorandum che firmiamo oggi rappresenta una vera e propria pietra miliare nel percorso che stiamo costruendo da anni, con una forte accelerazione registrata proprio negli ultimi tempi”. Così Simone Masè, presidente e amministratore delegato di BAT Italia, in occasione della firma dell'intesa siglata a Napoli con Confagricoltura, New Tab e PROTAB Italia. Un accordo che punta a rafforzare la filiera tabacchicola nazionale attraverso sinergie concrete tra industria e mondo agricolo. “Grazie alla collaborazione con Confagricoltura, New Tab e PROTAB – spiega Masè – costruiremo un sistema integrato capace di generare valore lungo tutta la filiera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Masè (BAT): "Memorandum rafforza impegno industriale in Italia e rapporto con il Paese"

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