Marines e paracadutisti | così Washington potrebbe prendere l’isola di Kharg

Gli Stati Uniti valutano la possibilità di prendere il controllo dell'isola di Kharg, strategica nel Golfo Persico, coinvolgendo forze di marines e paracadutisti. La questione si inserisce in un contesto di tensioni tra Washington e l’Iran, con dichiarazioni di esponenti statunitensi che fanno riferimento a possibili interventi militari. La situazione rimane incerta e al centro di discussioni internazionali, tra tentativi di dialogo e azioni di forza.

Guerra e (incerti) tentativi di pace si alternano attorno all’Iran. Donald Trump ha fatto sapere di essere in contatto con la “persona giusta” a Teheran, forse Mohammad-Bagher Ghalibaf, il presidente del parlamento iraniano, e nuovo “uomo forte” del regime (il quale però ha smentito), mentre si intensificano gli sforzi diplomatici del Pakistan. Secondo la stampa Usa, il presidente americano avrebbe detto ai suoi consiglieri di voler concludere il conflitto contro la Repubblica Islamica entro le prossime settimane. Il problema, sottolinea il quotidiano finanziario, è che il tycoon non ha soluzioni facili per porre fine alla guerra e i negoziati di pace sono ancora in una fase iniziale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Marines e paracadutisti: così Washington potrebbe prendere l’isola di Kharg Articoli correlati «Gruppo d'attacco Usa verso l'Iran, ipotesi assalto all'isola di Kharg». In arrivo navi da guerra e 5.000 marinesLa guerra in Iran potrebbe durare più di quanto previsto e annunciato da Donald Trump. Iran, oltre 2mila Marines Usa inviati in Medio Oriente: pronto l'assalto all'isola di Kharg? Cosa sta succedendoGli Stati Uniti si preparano a conquistare l'isola di Kharg? Mentre i raid sull'Iran non accennano a placarsi, circa 2. Contenuti utili per approfondire Marines e paracadutisti così Washington... Temi più discussi: Trump invia paracadutisti in Medio Oriente: cresce l’escalation con l’Iran; Iran, si prepara un’azione di terra; Guerra Usa-Iran, dalle navi anfibie ai paracadutisti: le forze americane in arrivo in Medio Oriente; La strada per la pace si blocca nello stretto di Hormuz, tra mine e minacce. Marines e paracadutisti: così Washington potrebbe prendere l’isola di KhargIn arrivo già domani nella regione oltre 2000 Marines. E Teheran si prepara a rispondere ad un possibile assalto a terminale energetico iraniano ... msn.com Guerra Iran, opzione attacco di terra Usa: arrivano 2mila paracadutisti, tra gli obiettivi l'isola di QeshmMentre il quadrante mediorientale scivola verso una tensione senza precedenti, migliaia di paracadutisti americani si preparano a un ... msn.com Un piano di pace in 15 punti… con la postilla dei marines in partenza. La strategia degli USA tra trattative e tensione. Leggi l'articolo: https://sl.famigliacristiana.it/FC/b42612 - facebook.com facebook Il Pentagono ha firmato gli ordini per 2.000 paracadutisti. Due MEU con marines convergono sul Golfo. NYT e WaPo, citando fonti DoD, nominano l'obiettivo: Kharg Island La geometria della forza non è generica. È una tenaglia su obiettivo insulare specifico: K x.com