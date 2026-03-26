Ambrogio Beccaria e Matteo Caccia con ‘Mare selvaggio. Storie di uomini e onde tra sfida e libertà’, protagonisti a ‘Storie. Incontri d’autore alla Spezia’, la rassegna letteraria promossa e organizzata da Fondazione Carispezia e dal Comune della Spezia, con il supporto del Sistema bibliotecario urbano e a cura della giornalista Benedetta Marietti. Alla mediateca regionale ligure, oggi alle 18, sarà la volta di un libro che racconta non solo il percorso di un campione della vela oceanica che ha realizzato il sogno che aveva da bambino, ma anche la storia di chi, navigando oltre l’orizzonte, oltrepassa i propri limiti; di come, talvolta, sfiorare la morte apra paradossalmente alla forma più intensa di contatto con la vita; e di quanto seguire il vento possa condurre a rotte inaspettate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Mare selvaggio’, Beccaria e Caccia protagonisti della rassegna ’Storie’

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Aggiornamenti e notizie su Mare selvaggio

Discussioni sull' argomento ’Mare selvaggio’, Beccaria e Caccia protagonisti della rassegna ’Storie’; Malvaldi con Scimmia sapiens, Beccaria e Caccia con Mare selvaggio: prosegue Storie. Incontri d’autore alla Spezia.

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Circolo della Vela Gallipoli. Andi Hrytsyk · Positive Energy. Ambrogio Beccaria al Circolo della Vela Gallipoli per la presentazione del suo primo libro Mare Selvaggio edito da Mondadori #ambrogiobeccaria #gallipoli #salento #vela #allagrandemapei - facebook.com facebook