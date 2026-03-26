Marchetti | Zirkzee dipende dal futuro di Lukaku

Il mercato del Napoli si sta sviluppando con attenzione, con particolare focus sulla situazione di alcuni attaccanti. Secondo le dichiarazioni di Marchetti, il futuro di Zirkzee è legato alla posizione di Lukaku, che al momento si trova in attesa di decisioni circa il suo eventuale trasferimento. Nel frattempo, un dirigente del club ha recentemente effettuato un viaggio in Inghilterra, alimentando le speculazioni sulla strategia di mercato.

Il mercato del Napoli si muove già da tempo. E il viaggio di Giovanni Manna in Inghilterra va letto proprio in questa direzione. Non come una missione isolata. Ma come parte di un lavoro più ampio, utile a preparare il terreno in vista dell’estate. A spiegarlo è Luca Marchetti, intervenuto a Radio Marte. Il giornalista di Sky ha chiarito che la presenza del ds azzurro oltremanica non va interpretata come il segnale di una trattativa già definita, ma come un passaggio utile per creare contatti e scenari futuri. “Manna in Inghilterra, ma non solo lui. C’erano le partite di Champions e quindi molti DS ed osservatori sono volati lì per sondare il terreno. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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