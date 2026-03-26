Mar dei Caraibi Usa colpiscono presunta imbarcazione di narcotrafficanti

Le forze armate degli Stati Uniti hanno condotto un'operazione nel Mar dei Caraibi contro una nave sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga. Durante l’intervento sono state uccise quattro persone, secondo quanto comunicato ufficialmente. La notizia è stata resa nota dall’esercito statunitense senza ulteriori dettagli sul motivo dell’attacco o sull’identità dei soggetti coinvolti.

(LaPresse) L’esercito statunitense ha dichiarato di aver effettuato un attacco contro un’imbarcazione accusata di contrabbando di droga nel Mar dei Caraibi, causando la morte di quattro persone. Parallelamente alla guerra in Iran, l’amministrazione Trump porta avanti una campagna che dura da mesi contro presunti narcotrafficanti in America Latina. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mar dei Caraibi, Usa colpiscono presunta imbarcazione di narcotrafficanti Articoli correlati Usa pubblicano il video del bombardamento di un’imbarcazione nel Pacifico: “Uccisi due narcotrafficanti”Il Comando Sud degli Stati Uniti ha annunciato su X – pubblicandone il video – di aver effettuato un attacco contro una presunta imbarcazione di... Usa, il video dell’attacco contro una presunta imbarcazione utilizzata per il traffico di drogaL’esercito statunitense ha dichiarato di aver ucciso sei uomini in un attacco contro una presunta imbarcazione utilizzata per il traffico di droga... Trump Declares War On Cartel Drug Trafficking Empire - US strikes more alleged drug-carrying boats Aggiornamenti e notizie su Mar dei Caraibi Usa colpiscono presunta... Temi più discussi: Caraibi, nuovo raid Usa contro presunta nave narcos: quattro morti; La Russia avrebbe inviato petrolio e diesel verso Cuba, sfidando l’embargo USA; Cuba, Putin sfida Trump e invia due petroliere; Trump dirotta su Cuba: Avrò l’onore di conquistarla e farci quello che voglio. Mar dei Caraibi, Usa colpiscono presunta imbarcazione di narcotrafficanti(LaPresse) L’esercito statunitense ha dichiarato di aver effettuato un attacco contro un’imbarcazione accusata di contrabbando di droga nel Mar ... stream24.ilsole24ore.com Dai Caraibi all’Ecuador, gli USA allargano il raggio della guerra ai narcos in AmericaGli Stati Uniti hanno esteso all’Ecuador del presidente Daniel Noboa, conservatore alleato di Donald ... msn.com Tensione nel Mar Nero: Ankara denuncia un attacco a una petroliera. Il ministro turco rivela: "La nave aveva appena caricato petrolio greggio dalla Russia". #ANSA x.com Tensione nel Mar Nero: Ankara denuncia un attacco a una petroliera. Il ministro turco rivela: "La nave aveva appena caricato petrolio greggio dalla Russia". #ANSA - facebook.com facebook