Durante l'ultimo giorno dell'Italian Poker Challenge si è svolto un heads up tra il futuro vincitore e un altro giocatore. Dopo uno squilibrio iniziale di chips, il giocatore ha recuperato rapidamente e ha affrontato la fase finale del torneo. Manuel Valduga ha condiviso i dettagli di una telefonata con J carta alta, in cui ha descritto le sue mosse e le decisioni prese durante la partita.

Abbiamo aspettato qualche giorno prima di chiedere a Manuel Valduga il processo mentale che lo ha portato a chiamare (e vincere) un colpo con Jack carta alta. E' stato di sicuro questo uno dei colpi più incredibili dello scorso Italian Poker Challenge. Valduga doveva forse smaltire la delusione per il secondo posto. Una volta di nuovo in famiglia ci ha raccontato, per filo e per segno, quello che in gergo si chiama TP, ovvero Thinking Process: il processo decisionale. Uno degli aspetti che ci fanno percepire a pieno la differenza tra giocatori amatoriali e non. Siamo all'ultimo atto dell'IPC, per la precisione alla seconda mano dell'heads up tra Manuel e il futuro vincitore Francesco Arnone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Manuel Valduga ci spiega il suo incredibile call con J carta alta

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