Manfredonia sequestro di pesce all’interno di ristorante di Sushi

A Manfredonia, una recente operazione ha portato al sequestro di pesce all’interno di un ristorante di sushi. La capitaneria di porto ha condotto un intervento, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’evento. La notizia è stata riferita dalla redazione de ilsipontino.net, che ha raccolto le prime informazioni sull’accaduto.

MANFREDONIA - Secondo le informazioni raccolte dalla redazione de ilsipontino.net la capitaneria di porto di Manfredonia insieme al servizio veterinario della Asl di competenza territoriale all'interno di controlli di routine per la tracciabilità del pescato e la salvaguardia della filiera alimentare avrebbero posto sotto sequestro locale ad uso magazzino di un ristorante etnico di manfredonia con all'interno circa 7 quintali di prodotti ittici. Seguiranno aggiornamenti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, sequestro di pesce all’interno di ristorante di Sushi Articoli correlati Pesce senza tracciabilità. Chiuso ristorante di sushiRistorante di sushi finisce nel mirino dei carabinieri del Nas di Ancona, in cucina sporcizia e scarti alimentati accumulati. Sushi “fantasma” in un ristorante: la Guardia di Finanza sequestra 58 kg di pesceUn ristorante di Merano è al centro di un’indagine della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di 58 kg di pesce destinato alla preparazione... Approfondimenti e contenuti su Manfredonia sequestro di pesce... MANFREDONIA DISABILITA' Oltre le Onde, a Manfredonia l’evento conclusivo del progetto dedicato ai ragazzi con disabilitàGrande partecipazione all’evento conclusivo del progetto Oltre le Onde – Percorsi di Inclusione tra Mare e Natura ... statoquotidiano.it La Lega Navale di Manfredonia per l’inclusione sociale con ASD Pesca senza barriere per il progetto Oltre le ondeDomenica 22 marzo 2026, si è svolto presso la Lega Navale Italiana Sezione di Manfredonia, l’evento conclusivo del progetto ... ilnautilus.it