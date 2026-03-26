Mancata proroga della gestione della Casa dell’Energia Vaccari chiede spiegazioni

Valentina Vaccari ha chiesto spiegazioni sulla mancata proroga della gestione della Casa dell’Energia all’attuale società, sottolineando l’importanza di conoscere quale sarà il destino di questa struttura, considerata un esempio di rigenerazione urbana. La richiesta è stata presentata in seguito alla decisione di non estendere il contratto di gestione in corso.

Arezzo, 26 marzo 2026 – Valentina Vaccari ha chiesto chiarimenti sulla mancata proroga della gestione della Casa dell’energia all’attuale società e “dunque quale sarà il futuro di questa struttura che è un virtuoso esempio di rigenerazione urbana”. Il sindaco Alessandro Ghinelli ha precisato “che verrà fornita risposta scritta di concerto con l’assessore Marco Sacchetti. Anticipo solo che sarà necessario garantire un cambio di passo alla Casa dell’energia e che non proverò nostalgia per la gestione di questi anni”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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