Maltempo nevica in Appennino | strade provinciali sotto controllo

Da questa notte sull’Appennino bolognese si registrano nevicate continue che coinvolgono tutte le zone sopra i 600 metri di altezza. Le precipitazioni hanno interessato le strade provinciali, che sono sotto controllo delle autorità competenti. Le condizioni meteo sono in peggioramento e continuano le operazioni di monitoraggio e gestione del traffico.

Fiocchi dalla notte sopra i 600 metri: in azione gli spazzaneve della Città metropolitana. Ecco la situazione aggiornata sulle principali arterie dell’Appennino bolognese Nevica senza sosta dalla notte sull’Appennino bolognese, dove le precipitazioni hanno interessato tutte le aree sopra i 600 metri di quota. La situazione, alle ore 9.30, è costantemente monitorata dalla Città metropolitana di Bologna, con mezzi spalaneve già operativi dalle prime ore del mattino per garantire la percorribilità delle strade provinciali. Dalle 3.30, infatti, sono entrati in azione i mezzi sgombraneve per liberare le carreggiate e prevenire la formazione di ghiaccio, soprattutto nei tratti più esposti e nelle zone di crinale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Maltempo, nevica in Appennino: strade provinciali sotto controllo Articoli correlati Maltempo: Citta’ metropolitana Roma, chiusure e deviazioni sulle strade provincialiTeatro del Lido: domenica 8 marzo appuntamento per bambine e bambini con “Martina Testadura”, dallo storico racconto di Gianni Rodari Maltempo a... Nevica ancora in Appennino, 30 centimetri di neve al passo RadiciSono caduti circa 30 centimetri di neve nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 febbraio in appennino, in particolare nella zona del Passo delle... Una selezione di notizie su Maltempo nevica in Appennino strade... Temi più discussi: Maltempo, allerta gialla in nove regioni. Neve sull'Appennino; Maltempo, è tornata la neve in Umbria: oltre 10 centimetri sull'Appennino; Maltempo Emilia-Romagna, neve anche in pianura e alberi caduti per il vento: Attenzione alla bora; Maltempo, arriva il colpo di coda invernale: torna il freddo con neve e rovesci. Maltempo, nevica in Appennino: strade provinciali sotto controlloFiocchi dalla notte sopra i 600 metri: in azione gli spazzaneve della Città metropolitana. Ecco la situazione aggiornata sulle principali arterie dell’Appennino bolognese ... bolognatoday.it Maltempo, nevica in Appennino: la situazione sulle strade provinciali alle ore 9.30Da questa notte nevica in tutto l’Appennino, sopra i 600 metri. Dalle 3.30 di questa mattina sono in azione sulle strade provinciali dei tratti appenninici gli spazzaneve della Città metropolitana per ... sassuolo2000.it Maltempo, in Umbria torna l'inverno: la neve abbraccia Castelluccio e Colfiorito | FOTO - facebook.com facebook Maltempo Emilia-Romagna, oltre cento interventi per il forte vento, pioggia e bufera di neve in Appennino: anche la pianura si imbianca x.com