Il maltempo interessa diverse aree del paese, con nevicate a bassa quota in Umbria e una bufera sull'Abetone. In Lombardia e a Genova sono state registrate raffiche di vento fino a 130 kmh. Nove regioni sono in allerta gialla a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La situazione resta sotto osservazione, con precipitazioni e venti intensi che interessano varie zone.

Il maltempo in corso nel Centro Italia segna un deciso ritorno dell'inverno sulla dorsale appenninica. In Umbria è nevicato a quote basse, in particolare tra Castelluccio di Norcia e Colfiorito. Bufera sull'Abetone, dove si segnalano 40 centimetri di neve. A Genova e in Lombardia venti fino a 130 kmh. Registrata una raffica record di 216 kmh registrata nel Pordenonese, sul Monte Rest. A Trento una tegola è caduta per il forte vento: ferito un ragazzo. Nelle previsioni di meteo.it, il maltempo nelle prossime ore tenderà a concentrarsi sulle regioni meridionali, specie adriatiche. Atteso un brusco calo termico, con abbassamento della quota delle nevicate fino a 400-600 metri lungo l'Appennino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Maltempo, neve a bassa quota in Umbria e bufera sull'Abetone | Vento fino a 130 km/h in Lombardia e a Genova

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