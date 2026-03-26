Maltempo in Italia | allerta vento e neve

Nonostante l’arrivo della primavera, l’Italia si trova ancora sotto l’effetto del maltempo, con allerte per vento forte e nevicate in diverse regioni. Le autorità hanno emesso avvisi per le zone interessate, mentre le squadre di soccorso sono al lavoro per gestire le criticità legate alle condizioni meteo. Diversi comuni hanno già adottato misure di sicurezza e chiusure temporanee di strade e scuole.

Nonostante sia arrivata la Primavera l’Italia sembra ancora nella morsa dell’inverno. La penisola è colta dal maltempo, con picchi assurdi di vento e addirittura neve in alcuni punti Una nuova e intensa ondata di maltempo sta investendo l’Italia, riportando condizioni pienamente invernali su gran parte del Paese. Il protagonista è un ciclone di origine artica che, nelle ultime ore, ha fatto irruzione sulla Penisola provocando un brusco calo delle temperature e fenomeni meteorologici estremi. La situazione sembra promettere poco bene in vista delle vacanze pasquali, con parecchie famiglie che sperano in una situazione migliore e che le temperature possano rialzarsi in vista di Pasquetta. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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