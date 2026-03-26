maltempo in irpinia neve anche a quote medio basse

Il maltempo interessa nuovamente l’Irpinia, in particolare l’area del Partenio, dove si registrano nevicate anche a quote medio-basse. Secondo l’Osservatorio di Montevergine, una circolazione di bassa pressione accompagnata da forti venti di libeccio ha causato le condizioni attuali. Le precipitazioni nevose si sono verificate in diverse zone della regione, coinvolgendo anche aree solitamente meno soggette a questo tipo di fenomeni.

Tempo di lettura: 2 minuti Il maltempo torna a farsi sentire sull’ Irpinia e, in particolare, sull’area del Partenio, dove – come segnala l’ Osservatorio di Montevergine – è entrata in azione una circolazione di bassa pressione accompagnata da forti venti di libeccio. Le raffiche più intense, soprattutto sui crinali, hanno raggiunto picchi di circa 60 nodi, confermando un quadro meteo decisamente dinamico. Il calo termico già in atto sta favorendo le prime manifestazioni nevose: al di sopra dei 1450 metri si registrano infatti le prime tracce di neve, destinate ad aumentare nelle prossime ore. Per la giornata di oggi, giovedì 26 marzo, si prevedono condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con precipitazioni sparse e intermittenti, più diffuse nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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