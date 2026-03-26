Nelle ultime ore, un muro di una vecchia struttura disabitata in via del Boschetto a Chioggia è crollato a causa delle forti raffiche di vento e del maltempo. L'incidente ha causato il cedimento improvviso della parete, che si è abbattuta sulla strada sottostante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali rischi per i passanti.

Lo segnala il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, nella giornata di maltempo di oggi, giovedì 26 marzo, seguita alla notte di meteo avverso in tutto il nord-est. Mareggiate, rami caduti, segnaletica pericolante. Nella città clodiense era stato preventivamente sospeso il mercato del giovedì Ha ceduto il muro di una vecchia struttura non abitata né frequentata in via Del Boschetto a Chioggia, nelle scorse ore. A darne notizia è il sindaco Mauro Armelao, all'indomani della notte di meteo avverso, tra mercoledì e oggi, giovedì 26 marzo, con raffiche potenti di vento, pioggia, mareggiate che hanno sferzato anche la costa, oltre a tutta l'area del nord-est. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Maltempo e raffiche di vento: crolla un muro in via del Boschetto

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