Maltempo colpo di coda dell' inverno su tutta Italia

Una vasta perturbazione porta condizioni di maltempo su tutto il paese, con un rapido calo delle temperature fino a dieci gradi rispetto ai giorni precedenti. I venti soffiano con intensità di burrasca e la neve torna a scendere anche a quote basse, interessando diverse regioni. La situazione interessa sia le zone montuose sia le aree pianeggianti, causando possibili disagi e interruzioni nei collegamenti.

Colpo di coda dell'inverno e maltempo su tutta l'Italia: temperature in brusco calo, fino a dieci gradi in meno, venti di burrasca e ritorno della neve anche a bassa quota. Pericolo valanghe in Alto Adige, chiusi i passi Gardena e Sella. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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