Maltempo a Roma grandine su diversi quartieri | strade e terrazzi imbiancati

Da cdn.ilfaroonline.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata del 26 marzo, diverse zone della capitale sono state colpite da una perturbazione che ha portato grandine, imbiancando strade e terrazzi. Le precipitazioni si sono concentrate in vari quartieri, causando accumuli di ghiaccio e disagi alla circolazione. La situazione ha coinvolto anche alcune aree periferiche, dove si sono registrate interruzioni alla viabilità e accumuli di ghiaccio sulle superfici esposte.

Roma, 26 marzo 2026 – Un risveglio segnato dal maltempo e da un paesaggio insolito per la fine di marzo. Nella mattinata di giovedì 26 marzo una grandinata ha colpito diversi quartieri di Roma, imbiancando auto, strade, balconi e terrazzi in varie zone della città. Il fenomeno ha interessato in particolare i quartieri del quadrante nord e nord-ovest della Capitale, ma segnalazioni sono arrivate anche da alcune aree del versante sud. In molti hanno condiviso immagini e testimonianze dei chicchi di grandine accumulati sui parabrezza delle auto e sugli spazi esterni delle abitazioni. I quartieri colpiti Secondo le segnalazioni raccolte nel corso della mattinata, la grandine ha interessato zone come Prima Porta, Monte Mario, Balduina, Battistini, Montesacro, Nuovo Salario e Casalotti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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