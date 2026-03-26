Maltempo a Lanciano | cade una tegola dal tetto di una scuola FOTO

Nel primo pomeriggio di oggi, 26 marzo 2026, una tegola si è staccata dal tetto di una scuola situata in corso Roma a Lanciano a causa delle condizioni di maltempo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e una volante della polizia. Nessuna persona è rimasta ferita nell'incidente. La zona è stata messa in sicurezza dagli agenti e dai pompieri.

Paura in corso Roma per una tegola volata dalla copertura dell'istituto d'istruzione superiore De Titta-Fermi: sopralluogo dei vigili del fuoco con l'autoscala per mettere in sicurezza l'area Una tegola è caduta dal tetto di un istituto scolastico a Lanciano, a causa del maltempo. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, 26 marzo 2026, su corso Roma, dove sono subito intervenuti i vigili del fuoco e una volante della polizia. Intorno alle 14.30 la tegola si sarebbe staccata dalla copertura dell'istituto d'istruzione superiore De Titta-Fermi, dal lato di corso Roma, precipitando sulla pavimentazione della strada radente l'edificio scolastico. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Maltempo a Lanciano: cade una tegola dal tetto di una scuola [FOTO] Articoli correlati Maltempo in Calabria: divelto il tetto di una scuolaUn violento ciclone, denominato Ulrike, ha causato il distacco di una porzione del tetto di una scuola elementare a Catanzaro questa mattina. Cervo cade dal dirupo e sfonda il tetto di una casaVergato (Bologna), 7 febbraio 2026 – Un’incredibile vicenda, a lieto fine, quella che arriva da Riola di Vergato dove, nella serata di giovedì, un...