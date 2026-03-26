Maltempo a Bologna si allagano i tombini di Porta San Felice dopo la fine del cantiere del tram

Da ilrestodelcarlino.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bologna, nei pressi di Porta San Felice, i tombini sono pieni d’acqua a pochi giorni dalla fine dei lavori relativi al cantiere del tram. La situazione si verifica subito dopo la conclusione delle operazioni nella via, con le strade che risultano allagate a causa del maltempo. Nessuna persona è rimasta coinvolta e non sono stati segnalati danni significativi.

Bologna, 26 marzo 2026 – I tombini nei pressi di Porta San Felice sono pieni d’acqua. Questo a pochi giorni dalla conclusione dei lavori nella via. Un evento che ha subito fatto scattare l’allarme tra i residenti, preoccupati per un rischio allagamento già alla prima pioggia dopo la chiusura del ‘ cantierone ’ di San Felice. Nella mattinata e nella serata di ieri, infatti, diversi cittadini hanno notato l’acqua accumularsi lungo la strada  a causa del maltempo e hanno segnalato il problema all’amministrazione, temendo il peggio: ovvero che si trattasse di un difetto di pendenza del tombino, causando un ristagno dell’acqua e il conseguente rischio di allagamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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