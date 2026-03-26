Malich Cissé attore al cinema col film ' Cattiva strada' | Non voglio essere riconosciuto ma restare vero

L’attore protagonista del film 'Cattiva strada' ha parlato della sua interpretazione e della sua vita, sottolineando di non desiderare il riconoscimento pubblico ma di voler rimanere fedele a se stesso. Ha condiviso dettagli sulla fede, il rapporto con la madre e l’assenza del padre, menzionando un fuoco interiore che lo motiva. La sua testimonianza si inserisce nel contesto della promozione del film e della sua carriera.

C’è un momento, durante la conversazione con Malich Cissé, in cui qualcosa cambia. Non è una risposta più forte delle altre, né una rivelazione costruita. È un piccolo scarto, quasi impercettibile: si interrompe, ci pensa, poi riparte. E in quel vuoto (breve, umano, non addomesticato) si capisce chi è davvero. Non è ancora un attore che si racconta. È un ragazzo che sta imparando a farlo. Cattiva strada, il film di Davide Angiuli che lo vede per la prima volta protagonista al fianco di Giulio Beranek, al cinema dal 26 marzo con Notorious Pictures, parla di un ragazzo che cerca una famiglia mentre la perde, che si muove tra bisogno d’amore e sopravvivenza, che scivola dentro scelte sbagliate non per vocazione ma per mancanza di alternative. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Malich Cissé, attore al cinema col film 'Cattiva strada': “Non voglio essere riconosciuto, ma restare vero” Articoli correlati Leggi anche: Francesco Colella, l'intervista all'attore al cinema col film ‘La Gioia’: “L’arte di restare umano” Pierluigi Gigante, l’intervista all’attore: “Costruisco personaggi ma nella vita voglio essere vero”C’è un momento, durante l’intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Pierluigi Gigante, in cui si capisce che il centro non è il successo, non sono... Tutti gli aggiornamenti su Malich Cissé Discussioni sull' argomento Cattiva Strada: l'intervista a Giulio Beranek e Davide Angiuli sull'educazione criminale di un ragazzo in una Bari noir; Cattiva strada, un teso coming of age tra le strade di una Bari notturna e criminale; Entra nel vivo la 17ma edizione del Bif&st- Bari International Film&TV Festival – programma 22 marzo. Malich Cissé, attore al cinema col film 'Cattiva strada': Non voglio essere riconosciuto, ma restare veroIl giovane attore barese Malich Cissé racconta il film e se stesso: la fede, la madre, l’assenza del padre e quel fuoco che non si spegne ... virgilio.it Un racconto crudo e intenso tra rapine e codici d’onore ambientato nella periferia di Bari. Cattiva Strada, vi aspetta al Casablanca Multicine venerdì 27 marzo, alle ore 20:00. A presentare il film il regista Davide Angiuli, e i due interpreti Malich Cissé e Giulio B - facebook.com facebook