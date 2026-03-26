Malavia | il rap come via di fuga dal crimine a Ponticelli

Nel quartiere di Ponticelli, una periferia di Napoli, il film Malavia di Nunzia De Stefano narra le vicende di Sasà, un ragazzino di tredici anni che si rivolge al rap come alternativa alla vita criminale della zona. La pellicola si concentra sulla sua volontà di trovare una via d’uscita attraverso la musica, in un ambiente segnato dalla presenza di attività illegali.

Nel cuore pulsante della periferia napoletana, il film Malavia di Nunzia De Stefano racconta la storia di Sasà, un tredicenne che cerca di sfuggire alla realtà criminale attraverso l’arte del rap. La pellicola, ambientata nel quartiere di Ponticelli, vede protagonista Mattia Francesco Cozzolino, interprete che proviene dallo stesso luogo narrato. La narrazione si concentra su come la musica diventi una via di fuga e un mezzo per cambiare il proprio destino. La regista torna a esplorare i temi dell’adolescenza difficile, ma con toni più dolci rispetto al suo esordio Nevia. La trama segue le vicende di un giovane che, costretto dalla povertà materna, si avvicina pericolosamente al crimine prima di trovare salvezza nella sua passione musicale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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