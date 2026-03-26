Maglie che cambiano direzione | a Spazio Fase arriva Swappinho Weekend

A Spazio Fase si terrà l'evento Swappinho Weekend, dedicato a scambi di abbigliamento. Durante la manifestazione, i partecipanti potranno scambiare magliette e altri capi, creando un flusso di scambi tra vari individui. L'iniziativa si svolge in un contesto di socializzazione e condivisione, con particolare attenzione ai cambiamenti di significato e di funzione degli indumenti nel tempo.

Alla fine di una partita succede sempre qualcosa di curioso: per novanta minuti una maglia rappresenta una squadra, poi cambia significato. I giocatori si avvicinano, si stringono la mano e se la scambiano. Da quel momento non è più solo una divisa: è una storia che continua passando da una persona all’altra. Da questo gesto nasce Swappinho, la community dedicata allo scambio di maglie da calcio. Il primo evento, Swappinho Weekend, è in programma sabato 28 e domenica 29 marzo allo Spazio Fase, ad Alzano Lombardo Il progetto è stato ideato da Giorgio Remuzzi, Giulio Locatelli e Filippo Locatelli, tre ragazzi bergamaschi, appassionati di... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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