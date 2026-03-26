L’Irlanda del Nord si prepara a sfidare l’Italia nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio che si terranno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. La squadra ha dimostrato di avere una certa solidità e capacità di resistere alle pressioni, e rappresenta uno degli ostacoli principali nel percorso degli azzurri. Accanto a loro, ci sono anche il Galles e una tra Bosnia o Erzegovina, che potrebbero complicare ulteriormente il cammino verso la qualificazione.

Nella strada tra l’ Italia e i prossimi mondiali di calcio in USA, Messico e Canada ci sono due ostacoli (tre se contiamo la pesantezza che si respira nel ritiro azzurro): l’ Irlanda del Nord e una squadra tra GallesBosnia ed Erzegovina. Sulla carta, questa sera a Bergamo, non dovrebbe esserci partita. Sandro Tonali, con un cartellino valutato 80 milioni di euro, vale da solo quasi quanto l’intera nazionale dell’Irlanda del Nord, quotata complessivamente 95,68 milioni. Eppure la storia del calcio azzurro insegna che la logica economica spesso non basta: dalla Corea del Nord nel mondiale del 1966 alla Macedonia del Nord negli spareggi per Qatar 2022, la galleria degli orrori italiani è lunga quanto prestigiosa è la bacheca di un movimento quattro volte campione del mondo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ma quanto è forte l’Irlanda del Nord? Cosa temere (e cosa no) degli avversari dell’Italia di Gattuso

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