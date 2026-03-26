In Valtiberina si piange la scomparsa di Athos Bernardini, commerciante di 96 anni. La sua morte ha suscitato cordoglio tra i rappresentanti di Confesercenti, che ricordano la sua lunga presenza nel settore commerciale della zona. Bernardini è stato una figura nota nel tessuto economico locale, lasciando un segno duraturo nel settore.

Cordoglio in Confesercenti per la scomparsa, all'età di 96 anni, dello storico commerciante Athos Bernardini, figura di spicco per l'economia della vallata.Per decenni è stato protagonista anche della vita associativa dell'associazione di categoria contribuendo con la sua professionalità allo sviluppo e alla crescita dell'economia del territorio e alla valorizzazione del centro storico di Sansepolcro dove per decenni ha acceso le vetrine della sua attività diventata punto di riferimento per la clientela.Bernardini è stato commerciante prima nel settore alimentare per il quale aveva raccolto la passione dei genitori, poi nel settore dell'abbigliamento. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Lutto in Valtiberina: addio ad Athos Bernardini

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