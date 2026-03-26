Lutto a Palazzo muore a 38 anni la Principessa Noura

È deceduta a 38 anni la Principessa Noura bint Abdulaziz Al Saud, membro della Famiglia Reale saudita. La notizia della sua morte è stata comunicata ufficialmente dalle autorità del paese. La Principessa era una figura conosciuta all’interno della famiglia reale e il suo decesso ha suscitato cordoglio tra i membri della famiglia. La notizia si è diffusa attraverso i canali ufficiali del governo.

La Principessa Noura bint Abdulaziz Al Saud, membro senior della Famiglia Reale saudita, è scomparsa a 38 anni. Ad annunciarne la morte, avvenuta lo scorso 23 marzo, è sta la Corte Reale. La preghiera funebre si è tenuta il giorno successivo dopo la preghiera di Asr presso la Moschea Imam Turki bin Abdullah a Riad. Lutto alla Corte saudita per la Principessa Noura. La Famiglia Reale è stata profondamente colpita dalla morte della Principessa Noura che aveva un ruolo molto attivo all’interno della Famiglia Reale e aveva contribuito con il suo lavoro al sostegno della Corte e del Regno. Alla preghiera funebre erano presenti diversi membri della Famiglia Reale. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Lutto a Palazzo, muore a 38 anni la Principessa Noura Articoli correlati Morto a 38 anni Alexis Ortega, la voce di Spider-Man: lutto nel mondo del doppiaggioÈ morto a 38 anni Alexis Ortega, voce latinoamericana di Tom Holland nei film Marvel. “Fatale un intervento di chirurgia estetica”. La famosa muore a 38 anni: tutti increduliLa notizia è emersa nelle ultime ore, iniziando a circolare prima tra i media russi e poi anche sulla stampa internazionale, lasciando sgomenta una...