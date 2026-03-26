Da questa sera e fino a domenica, il teatro Alighieri di Ravenna ospiterà Ottavia Piccolo e i solisti dell’orchestra multietnica di Arezzo, diretti da Enrico Fink. L’evento prevede rappresentazioni teatrali e musicali che coinvolgeranno gli artisti per tutta la durata del fine settimana. La programmazione si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti e senza variazioni di calendario.

Da stasera fino a domenica il teatro Alighieri di Ravenna ospiterà Ottavia Piccolo e i solisti dell’ orchestra multietnica di Arezzo, diretti da Enrico Fink. Sul palco del teatro bizantino verrà proposto lo spettacolo ‘ Matteotti (anatomia di un fascismo) ’, tratto dal testo di Stefano Massini, per ripercorrere la storia del politico che denunciò l’uso della forza e della violenza nel sistema di potere. Stasera, domani e sabato lo spettacolo inizierà alle 21, mentre domenica l’appuntamento è alle 15.30. Sabato alle 18, inoltre, è in programma un incontro con la compagnia condotto dalla giornalista, critica e storica dell’arte Serena Simoni.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’urlo di dolore di Ottavia Piccolo

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