Un autobus è partito da via Volturno, vicino al Teatro Massimo, con a bordo il rettore, docenti e personale dell’università. Il veicolo ha attraversato diverse zone della città, rappresentando un'azione concreta di collegamento con il quartiere Zen. L'iniziativa, intitolata

Intesa tra l’ateneo e gli istituti Falcone e Sciascia. Tra gli obiettivi il contrasto alla dispersione scolastica. Il rettore Midiri: "Per noi è solo l’inizio di una presenza stabile, non solo qui ma anche in altre zone della città" Un autobus partito da via Volturno, alle spalle del Teatro Massimo, con a bordo il rettore Massimo Midiri, docenti e personale dell’Università degli Studi di Palermo, ha attraversato la città trasformandosi in un gesto fisico e visibile di ricucitura. Non una distanza da colmare sulla carta, ma chilometri percorsi insieme per arrivare lì dove troppo spesso Palermo si interrompe, nelle narrazioni e nelle opportunità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - L'università al fianco del quartiere Zen: al via "Ricuciamo Palermo"

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