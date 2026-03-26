L’ultimo giorno in trincea di Daniela Santanchè Come Garibaldi | obbedisco Ma pago anche per altri

Nel pomeriggio del 26 marzo 2026, circolavano voci tra gli interlocutori di una possibile dimissione di Daniela Santanchè, con una previsione che indicava un possibile annuncio alle 18. La notizia si diffuse rapidamente tra le chat, alimentando speculazioni su un cambiamento imminente nella posizione politica dell’esponente. Nessuna conferma ufficiale fu rilasciata in quel momento, ma l’indiscrezione trovò spazio tra gli aggiornamenti della giornata.

Roma, 26 marzo 2026 – A un certo punto, nel pomeriggio, nelle chat è iniziata a girare la profezia: alle 18 Daniela Santanchè si dimette. Previsione mancata di pochi minuti. Alle 18.08 è arrivata infatti la lettera all’amica Giorgia. Condita da un garibaldino “obbedisco” per ottemperare, con un giorno di ritardo, alla richiesta di Meloni: Daniela, dimettiti anche tu. “ Anche tu” dopo Bartolozzi e Delmastro, s’intende. E Daniela, cioè l’ormai ex ministra del Turismo Santanchè, alle 18.08, alla fine, quelle dimissioni le presenta. Ma per arrivare all’addio ce ne vuole. La giornata di Santanchè sembrava uguale alle altre. Al lavoro, chiusa nel... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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