L’ultimo desiderio di Gino Paoli è che le sue ceneri siano portate nel mare di Boccadasse, nello stesso tratto di costa dove si trova il locale chiamato “La gatta”. La decisione viene comunicata dopo la sua scomparsa, con un messaggio scritto dall’artista stesso. La richiesta viene condivisa anche con i familiari e amici più stretti, che si preparano a rispettare le sue volontà.

C’è qualcosa di profondamente coerente, quasi necessario, nell’ultimo desiderio di Gino Paoli. Le sue ceneri saranno sparse nel mare di Boccadasse, il piccolo borgo marinaro di Genova che non è mai stato solo uno sfondo da cartolina, ma un pezzo di identità, il luogo dell’anima dove nacque “La gatta”, una delle canzoni che hanno cucito per sempre la sua voce alla città. Genova lo saluta così, con i funerali in forma privata e con un’ondata di commozione che unisce istituzioni, colleghi di sempre e la nuova generazione di artisti cresciuti all’ombra della sua lezione. L’addio si compirà oggi, giovedì 26 marzo, alla sola presenza dei familiari, in una cerimonia sobria che rispecchia il carattere di un uomo che non ha mai avuto bisogno di palcoscenici per lasciare il segno. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - L’ultimo desiderio di Gino Paoli: le sue ceneri a Boccadasse, nel mare di “La gatta”

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