Durante una visita a Pyongyang, il presidente bielorusso ha consegnato un fucile d’assalto al leader nordcoreano. La donazione è stata fatta con l’intento di fornire un’arma in caso di arrivo di nemici. La consegna si è svolta durante un incontro ufficiale tra i due leader.

(LaPresse) – Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha donato un fucile d’assalto al leader nordcoreano Kim Jong Un durante la sua visita a Pyongyang. “Nel caso arrivino nemici”, ha scherzato Lukashenko al momento della consegna. Kim ha ricambiato con una spada tradizionale e un’urna decorativa con l’effigie del presidente bielorusso. Nel corso della visita ufficiale, i due leader hanno tenuto colloqui bilaterali: firmato un trattato di amicizia e cooperazione tra i due Paesi. Secondo Minsk, l’intesa segna una nuova fase nelle relazioni tra Corea del Nord e Bielorussia. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lukashenko regala un fucile a Kim: “Nel caso arrivino nemici”

Articoli correlati

Lukashenko da Kim Jong Un, firmato trattato amicizia e cooperazioneIl leader nordcoreano Kim Jong Un e il presidente bielorusso Lukashenko hanno firmato un trattato di amicizia e cooperazione tra i due Paesi.

Amicizie pericolose. Cosa si sono detti Kim e LukashenkoIl leader della Corea del Nord e il presidente della Bielorussia hanno firmato a Pyongyang un accordo di amicizia e cooperazione.

Lukashenko regala un fucile a Kim Jong Un: Nel caso arrivino nemici