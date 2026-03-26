lukaku rifiuta di tornare al napoli

Romelu Lukaku ha lasciato il ritiro della nazionale belga prima della partenza per l'ulteriore fase della preparazione. La stessa giornata ha visto circolare voci sulla sua volontà di non tornare al Napoli, club con il quale era stato collegato in passato. La decisione del giocatore ha attirato l'attenzione sui social e tra gli addetti ai lavori, creando un certo fermento attorno alla situazione.

2026-03-26 16:39:00 Il web è in trepidazione: UN ‘scandalo’ schizzi inaspettati Napoli. Romelu Lukaku abbandonato il concentrazione del Belgio prima di partire per U.S.A. “Lukaku non parteciperà alle amichevoli dei ‘Red Devils’ contro Stati Uniti e Messico. Romelu ha scelto di puntare sugli allenamenti per ottimizzare ulteriormente la sua condizione fisica. La KBVB rispetta la sua decisione e gli augura buona fortuna”, si legge nella breve dichiarazione resa pubblica dalla Federazione. “Lukaku ha valutato attentamente cosa fosse meglio per il resto della stagione. Considerati i voli e i trasporti necessari, ha logicamente concluso che non sarebbe stato l’ideale per lui continuare ad allenarsi a un ritmo così elevato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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