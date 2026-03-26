Romelu Lukaku ha comunicato alla società che questa settimana non si presenterà al centro di allenamento di Castel Volturno, contrariamente a quanto affermato dal club, che sostiene di aver stabilito accordi chiari. La decisione dell’attaccante ha suscitato attenzione, e si parla di una possibile multa da parte del club napoletano. La vicenda riguarda il rapporto tra il giocatore e il suo preparatore di fiducia.

Romelu Lukaku fa parlare di se’. L’attaccante ha informato il club che questa settimana non tornerà al centro di allenamento di Castel Volturno Training Center, nonostante la società sostenga che ci fossero accordi chiari. Da Voetbalkrant, media belga, trapela questa notizia: “Lukaku ha scelto di restare in Belgio, dove trascorre del tempo con la famiglia e allo stesso tempo lavora sulla propria condizione fisica. Il suo obiettivo è prepararsi al meglio per il finale di stagione e per il prossimo Mondiale”. Il Napoli voleva Lukaku al centro sportivo. Chiaramente, soprattutto in ottica recupero dagli infortuni che lo hanno perseguitato, il Napoli si aspettava che ritornasse ad allenarsi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku non voleva lasciare il suo preparatore di fiducia, sarà multato dal Napoli?

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. @sscnapoli, Lukaku ancora in Belgio: lavoro personalizzato durante la sosta x.com